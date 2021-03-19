أردوغان: إطلاق الصواريخ الليلة الماضية على الأراضي التركية تم من النظام السوري وقواتنا ردت عليه

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن اطلاق الصواريخ الليلة الماضية على الأراضي التركية تم من قبل النظام السوري وتم الرد عليه بشكل مناسب.

وأضاف أردوغان، في تصريحات صحفية عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول أن “النظام السوري نفذ هجمات على أراضينا وتم الرد عليها بالشكل المناسب من قبل قواتنا، والآن تم تنفيذ هجوم على كيليس وهذا أمر غير مقبول وتم الرد عليه بالشكل المناسب وسنستمر بالرد على أي هجمات”.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أمس الجمعة، أن قواتها شنت هجوما على مواقع المسلحين الأكراد شمال سوريا ردا على حادث سقوط صواريخ على كيليس، مشيرة إلى أنها أخطرت روسيا بوقف النار عقب التصعيد.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر “تويتر”، إن صواريخ انطلقت من داخل سوريا سقطت على منطقة خالية في كيليس، مضيفة: “الحادث لم يؤد إلى سقوط إصابات بين مواطنينا، لم تقع أي أضرار أو خسائر”.

وتابعت الوزارة أنها وجهت إخطارا إلى روسيا لوقف إطلاق النار عقب هذا التصعيد، مفيدة بأن قواتها شنت فورا ضربات على أهداف محددة تابع للمسلحين.

وشددت وزارة الدفاع التركية على أن قواتها بالمنطقة في حالة التأهب وتتابع عن كثب تطورات الأحداث.