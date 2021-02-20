أردوغان: لا مكان لـ”داعش” و”حزب العمال الكردستاني”و “وحدات حماية الشعب”

أردوغان: لا مكان لـ”داعش” و”حزب العمال الكردستاني”و “وحدات حماية الشعب”

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن هناك صلات بين قادة اقتحام الكونغرس الأمريكي يوم 6 يناير و”وحدات حماية الشعب” الكردية، داعيا الولايات المتحدة إلى تعزيز التعاون الثنائي.

وقال أردوغان، في رسالة مرئية إلى برنامج تلفزيوني بمناسبة انطلاق قناة تابعة للجنة التوجيهية الوطنية التركية الأمريكية، اليوم السبت: “شهدنا جميعا في الفترة الأخيرة مسارا اختبرت فيه الصداقة التركية الأمريكية بجدية”.

وأضاف: “ننتظر موقفا واضحا من جميع حلفائنا، بعد الهجوم الإرهابي الغادر الأسبوع الماضي الذي أسفر عن استشهاد 13 من مواطنينا… لم نشاهد الدعم والتضامن المرجوين من حلفائنا في الناتو فيما يتعلق بمكافحة منظمة بي كا كا (حزب العمال الكردستاني) الإرهابية وفروعها”.

وتابع الرئيس التركي، في إشارة إلى أحداث اقتحام الكونغرس، أن “هذا الهجوم أثبت مجددا أن الإرهاب عدو للديمقراطية والإنسانية”.

وأردف أردوغان أن “من قادوا العمل الشائن ضد الكونغرس الأمريكي ظهرت صلاتهم بتنظيم ب ي د”، أي “وحدات حماية الشعب” الناشطة في سوريا والتي تعتبرها تركيا تنظيما إرهابيا وفروعا لـ”حزب العمال الكردستاني”.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تعتقد أن مصالحها المشتركة مع الولايات المتحدة أكثر من الاختلاف في وجهات النظر، مؤكدا: “نرغب في تعزيز التعاون أكثر مع الإدارة الأمريكية الجديدة على أساس رابح-رابح وبمنظور طويل الأمد”.

وشدد على أنه لا مكان لقتلة “داعش” و”حزب العمال الكردستاني” و”وحدات حماية الشعب” وتنظيم الداعية المعارض، فتح الله غولن، “الملطخة أيديهم بالدماء في مستقبل تركيا”.

واقتحمت مجموعة أنصار للرئيس الأمريكي السابق، الجمهوري دونالد ترامب، يوم 6 يناير مقر الكونغرس خلال عقده جلسات لإقرار نتائج انتخابات الرئاسة، التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وأسفرت الاضطرابات الواسعة في الكابيتول عن مقتل 5 أشخاص.

المصدر: وكالات