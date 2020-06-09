أردوغان: لن نسمح بأن تصبح إدلب بؤرة صراع مجددا

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بألا تسمح بلاده بأن تصبح إدلب السورية “بؤرة صراع مرة أخرى”.

وقال أردوغان اليوم الثلاثاء: “حققنا نجاحا كبيرا في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب.. لن نسمح بعودة المواجهات في إدلب على الرغم من استفزازات النظام في الأيام الأخيرة، وسنعمل على منع ذلك”.

وجاءت تصريحات أردوغان بعد أن شن الطيران السوري الاثنين، غارات مكثفة على ﺗجمعات الزمر الإرهابية في ريف إدلب، لأول مرة منذ توصل روسيا وتركيا إلى اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة إدلب لوقف التصعيد، قبل أكثر من ثلاثة أشهر.