أردوغان: موجودون في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرقي المتوسط وسنبقى

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن تركيا موجودة في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرقي المتوسط وستبقى.

وأضاف الرئيس التركي قائلا: “سننتزع حقوقنا المشروعة وسنقوم بأعمال التنقيب في كافة بحارنا لا سيما شرقي المتوسط ومحيط قبرص”.

واعتبر أن “الإرث الكبير الذي سنتركه للأجيال القادمة يتمثل بأعمالنا وخدماتنا واستثماراتنا في الصناعات الدفاعية كما في كل المجالات”.

وأكد أردوغان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا بموعدها المحدد في يونيو 2023.

المصدر: روسيا اليوم

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