أردوغان يدعو أوروبا لدعم عودة السوريين الطوعية

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم المالي والتقني من أجل عودة طوعية للسوريين إلى بلادهم.

وجاءت دعوة أردوغان خلال مباحثات أجراها مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الجمعة، عبر اتصال مرئي، بحسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وتناولت المباحثات بين الزعيمين العلاقات الثنائية بين تركيا وألمانيا وقضايا إقليمية.

وقال أردوغان: “ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يقدم الدعم المالي والتقني من أجل عودة السوريين إلى بلادهم بشكل طوعي”.

وأكد أردوغان خلال الاتصال على الأهمية الكبيرة لمواصلة الاتصالات المنتظمة والحوار بشأن عدد من القضايا.

المصدر: RT