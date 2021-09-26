أردوغان يهدد.. بايدن يسلح إرهابيين في سوريا؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفتح النار على إدارة نظيره الأميركي جو بايدن، ويكشف أن العلاقات بين أنقرة وواشنطن شهدت تطورات سلبية غير مسبوقة مع أي من الإدارات الأمريكية السابقة.

تصريحات تأتي بعد فشل مساعي عقد لقاء بين حليفي الناتو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقبل أيام من قمة منتظرة تجمع أردوغان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي.

نبحث في أسباب تدهور العلاقات التركية الأميركية، وانعكاس مآلاتها على الملفات الأمنية والسياسية في المنطقة.

المصدر: روسيا اليوم