أرمينيا: المرتزقان السوريان لا يخضعان للتسليم أوالتبادل لأنهما ليسا أسرى حرب

قالت رئيسة قسم المعلومات والعلاقات العامة للجنة التحقيق في أرمينيا، ريما يغانيان، إن الإرهابيين السوريين اللذين تم القبض عليهما في أرمينيا لا يخضعان للتسليم أو التبادل لأنهما ليسا أسرى حرب.

وأشارت يغانيان إلى أن السوريين، تم القبض عليهما وهما في وضع المتهمين، وفقا لموقع “أرمين برس”.

واعتقل المواطنان السوريان يوسف العبتي الحاجي ومحراب محمد الشخير، بتهم تتعلق بالإرهاب الدولي والانتهاك الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني أثناء النزاع المسلح.

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتفاقا لوقف إطلاق النار في قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.

المصدر: سبوتنيك