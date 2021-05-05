أرمينيا تحكم بالمؤبد على اثنين من مرتزقة أردوغان السوريين

أعلنت النيابة العامة الأرمنية أنه تم الحكم على اثنين من المقاتلين المرتزقة السوريين، أسرتهما القوات الأرمنية خلال الصراع في إقليم (ناغورني قره باغ) بالسجن المؤبد بتهمة (الإرهاب), ويأتي ذلك كتأكيد رسمي للدور التركي في تأجيج الصراع عبر دفع المرتزقة السوريين إلى جبهات القتال دعما لأذربيجان في حربها مع أرمينيا.

وتتضمن لائحة الاتهام أن المرتزقان السوريان قاتلا إلى جانب قوات أذربيجان في حربها العدوانية على أرمينيا نهاية شهر أيلول من العام الماضي لقاء مقابل مادي, وهما متهمان بقتل المدنيين الذين لم يشاركوا بشكل مباشر في القتال وإلحاق إصابات خطيرة بهم.

وحول هذه المحاكمة أكدت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام (اريفيك خاتشاتريان) بأن محكمة في سيونيك (جنوب أرمينيا) حكمت عليهما بالسجن المؤبد بتهمة الإرهاب, وأنهما اعترفا بما اتّهما به بالكامل.

وفي نفس السياق أكدت النيابة الأرمينية أن هناك حوالي ثلاثين مرتزقاً من(المجموعات الإرهابية الدولية) مطلوبون للمحاكمة أمام القضاء الأرميني بتهمة المشاركة في هذا الصراع.

وكانت أرمينيا قد اتهمت تركيا بإرسال مئات المرتزقة السوريين للقتال إلى جانب القوات الأذرية رغم نفي أنقرة ذلك.

المصدر: وكالات