أزمة المحروقات تنعكس سلبا على أصحاب وسائل النقل وتزيد من معاناة المواطنين في مدينة دير الزور

تشهد مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية لها، أزمة محروقات حادة وارتفاع كبير بأسعار المواد، ما أثر بشكل سلبي على أصحاب وسائل النقل والموظفين وطلاب الجامعات بشكل خاص، حيث توقفت خطوط النقل في المدينة، بعد إضراب أصحاب وسائل النقل عن العمل، الذي جاء بعد تحديد الجهات المسؤولة سعرة التعرفة للراكب الواحد بـ 500 ليرة سورية.

ويشتكي أصحاب وسائل النقل من وقوفهم لساعات طويلة أمام محطات الوقود، في سبيل الحصول على كمية كافية من مادتي المازوت والبنزين، فضلاً عن التكاليف العالية المترتبة على مالكي وسائل النقل من تبديل قطع الغيار وغيرها من الأمور، وعليه أقدموا على رفع.

وارتفعت أجرة سيارة الأجرة “التاكسي” إلى 15000 ليرة سورية، مما زاد معاناة الأهالي، لاسيما طلاب الجامعات حيث يضطرون لتقسيم الأجرة فيما بينهم، في سبيل الوصول إلى جامعاتهم، كما أن الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية في مدينة دير الزور، لم يستثنون من هذه المعاناة.

الطالب (ج.ح) ينحدر من قرية هرابش يقول في حديثه للمرصد السوري أنه أضطر بعض الأحيان إلى قطع مسافات طويلة سيرا على الأقدام، بسبب ارتفاع أجرة “التاكسي”، وفي أحيان أخرى أضطر للبقاء في المنزل وعدم ذهابه إلى الجامعة، بسبب غياب وسائل النقل الداخلي.

ومن جانبها تقول السيدة (ن.خ) وتعمل في مجال بيع الخضروات لضيق حالتها المادية:” لا نملك القدرة على تأمين أجور النقل، لذا أضطر للذهاب من حي إلى حي آخر لأجد وسيلة نقل بسعر مخفض يصل إلى 2000 ليرة سورية.