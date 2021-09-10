أسعار المستلزمات المدرسية لطفل واحد تفوق مرتب شهري لموظف حكومي ضمن مناطق سيطرة النظام السوري

تتجدد معاناة المواطنين ضمن مناطق سيطرة النظام مع بدء العام الدراسي والتكاليف الباهظة لتجهيز الأطفال للالتحاق بمقاعد الدراسة، حيث وصلت أسعار المستلزمات من ألبسة مدرسية وقرطاسية إلى حد يفوق قدرة غالبية العائلات في ظل انعدام فرص العمل وانهيار قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في حين بدأت العديد من المكتبات والمحلات التجارية تنشر أسعار اللوازم المدرسية وتتنافس على ذلك، وسجلت اللوازم المدرسية ارتفاعاً كبيراً مقارنة بقدرة المدنيين الشرائية، ورصد”المرصد السوري” جانباً من الأسعار بالليرة السورية فكانت على النحو التالي: البدلة الإعدادية” 65 ألف ليرة” المريول الإبتدائي 25 ألف ليرة سورية” قميص البدلة الإعدادية 25 ألف ليرة” الحقيبة المدرسية 25 ألف ليرة” الدفتر متوسط الحجم 2000 ليرة سورية” قلم الحبر 1000 ليرة”.

وعلى ضوء هذه الأسعار الباهظة فإن الطالب الواحد في المرحلة الإعدادية سيكلف تجهيزه بشكل متوسط 115 ألف ليرة سورية ثمن شراء بدلة مدرسية وقميص وحقيبة، إضافة إلى نحو 10 آلاف ليرة سورية ثمناً لشراء 5 دفاتر، و 5 آلاف ثمناً لشراء أقلام، بمجموع كامل يبلغ نحو 130 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ يفوق راتب موظف حكومي ضمن مناطق سيطرة النظام.

ويشتكي المدنيون من هذه التكاليف التي يعتبرونها تعجيزية وقد تدفع الكثير من العائلات للتخلي عن فكرة إرسال أطفالهم للدراسة، كما يوضح (ع.ش) وهو أحد سكان مدينة حماة ووالد لطفلين في سن الدراسة، في شهادته لـ”المرصد السوري” قائلاً، بأن أطفاله في المراحل الابتدائية في الصف الثاني والرابع، ورغم بدء العام الدراسي الجديد فإن لم يشتري مستلزمات أطفاله، لعدم توفر المبلغ، وينتظر شقيقه المقيم في تركيا ليرسل له مساعدة مالية ليتمكن من تجهيزهم

مضيفاً أن أسعار اللوازم المدرسية مرتفعة جداً في مدينة حماة وقد زادت بنسبة كبيرة قد تصل إلى الضعف مقارنة بالعام الماضي، والجميع يشتكي من عدم قدرته على الشراء والبعض يحاول التحايل على هذه الأزمة بشراء ألبسة مستعملة أو أن يتناوب أطفاله على ارتداء الملابس المدرسية من العام الماضي

ويشير (ع.ش) أن الجهات الحكومية لا تقدم أي مساعدة للطلاب ولا تقدم أي شيء مجاناً بل يتحمل الطالب وأهله جميع تكاليف الدراسة بما في ذلك دفع مبلغ مالي أيضاً ليتسلم الطالب كتبه المدرسية، وتزداد معاناة الأهالي مع بداية كل عام دراسي بسبب الارتفاع الكبير بأسعار اللوازم المدرسية واستغلال أصحاب المحلات التجارية والمكتبات للحركة الكبيرة والإقبال على الشراء ليرفعوا الأسعار.

بدوره يتحدث(س.ع) من مدينة حلب وهو والد لثلاثة أطفال أيضاً في مراحل الدراسة في شهادته لـ”المرصد السوري” قائلاً، يصعب عليه تأمين المستلزمات المدرسية الكافية لأطفاله لعدم توفر الدخل، فتكلفة تجهيز الطالب الواحد يزيد عن 100 ألف ليرة سورية أي أنه بحاجة لمبلغ 300 ألف ليرة سورية لتجهيز أطفاله الثلاثة

مضيفاً، أنه موظف حكومي براتب لا يتجاوز 25 دولار أمريكي، حيث أنها لا تكفي لطفل واحد، كما ينتظر هو الآخر مساعدة مالية من خارج سورية.

ويوضح بأن الحكومة السورية لا تقدم أي مساعدة لتخفيف العبء، فضلاً عن غياب كامل لوسائل دعم فئة الأطفال وغلاء أسعار المعيشة اليومية والظروف القاسية.

وكانت وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” التابعة لحكومة النظام قد أصدرت بتاريخ 17 آب/ أغسطس الفائت تعميماً على كافة مديرياتها لمتابعة منتجي المستلزمات المدرسية والتأكد من إلتزامهم بالأسعار، وتقديم تكاليف الإنتاج وتحديد الأسعار وفق نسب الأرباح النافذة، كما أكدت على ضرورة مراقبة الأسواق، ومخالفة من يقوم بطرح منتجاته دون تقديم تكاليف الإنتاج وتحديد أسعار المبيع للمستهلك.

وكانت وزارة التربية والتعليم التابعة لحكومة النظام قد أعلنت في وقت سابق بتاريخ 8 آب/ أغسطس الفائت عن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2021- 2022، وقد تم تحديد موعد 5 أيلول/ سبتمبر الجاري لبدء انطلاق العام الدراسي.