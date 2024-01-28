أسعار خيالية وتخفيض في ساعات التشغيل.. استياء واسع ضمن مناطق النظام من استغلال بعض أصحاب مولدات الكهرباء

يعاني المواطنون ضمن مناطق سيطرة قوات النظام من ارتفاع أسعار اشتراكات الكهرباء عبر المولدات التي تعمل على المحروقات “الأمبيرات”، حيث وصلت أسعارها لحد كبير فاق قدرة غالبية الأهالي الذين يعانون أساساً من تردي الأوضاع المعيشية وانعدام سبل الحياة وسط تجاهل حكومة النظام لأوضاعهم.

ويستغل بعض أصحاب هذه “المولدات”، انقطاع التيار الكهربائي ضمن سياسة التقنين التي تفرضها حكومة النظام وعدم إيصال الكهرباء إلا لساعتين أو 3 يومياً في بعض المناطق، ليرفعوا من أسعار الاشتراكات بحجة ارتفاع أسعار المحروقات، فضلاً عن تحميل المواطنين تكاليف تصليح هذه “المولدات” بحال تعطلت، وقطع الكهرباء أيضاً لساعات دون وجود أي مبرر لذلك.

وعبّر العديد من المواطنين في مناطق سيطرة النظام عن امتعاضهم نتيجة هذا الاستغلال من قبل بعض أصحاب “المولدات”، حيث أكدوا بأن ساعات التشغيل قليلة جداً فغالبيتهم يشغلونها من الساعة 2 حتى الساعة 4 عصراً، ثم من الساعة 5 إلى الساعة 12 ليلاً، أي ما يعادل 9 ساعات تشغيل يومياً بينما يقضون باقي يومهم دون كهرباء رغم دفع مبالغ مالية كبيرة، فضلاً عن معاناتهم من اختلاف الأسعار بين صاحب “مولدة”، وآخر وعدم وجود أسعار ثابتة وموحدة وسط غياب الرقابة من قبل حكومة النظام وعدم محاسبة هؤلاء الذين يستغلون أوضاع المدنيين وحاجتهم للكهرباء لاسيما مع أيام فصل الشتاء وحاجة بعض الأهالي للكهرباء لدراسة أطفالهم ولعدة أسباب أخرى.

وطالب الأهالي بضبط هذه الحالة ومراقبة ومحاسبة المستغلين من أصحاب “المولدات”، وتحديد أسعار موحدة وتكون مقبولة بالنسبة للأهالي الذين يعانون من أوضاع معيشية مزرية بسبب ارتفاع الأسعار وانهيار قيمة الليرة السورية، وانعدام فرص العمل.

وحدد مجلس محافظة ريف دمشق التابع لحكومة النظام، سعر الكيلو واط الواحد من “الأمبيرات” 5200 ليرة سورية مع ترك إضافة نسبة تتراوح ما بين 1 إلى 5 بالمئة للمكاتب التنفيذية، وبالرغم من هذا التحديد إلا أن العديد من المواطنون أكدوا بأنه لا وجود لالتزام وتقيد بهذه القرارات، فأسعار الكيلو واط الواحد من مناطق ريف دمشق تتراوح ما بين 9000 إلى 11000 ليرة سورية.

وتتزايد الأعباء المعيشية على كاهل المواطنين ضمن مناطق النظام، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وأسعار المحروقات والمواصلات والأدوية وإيجارات المنازل وغيرها الكثير، يقابل تدني كبير في مستوى الأجور ورواتب الموظفين، دون وجود بارقة أمل تنهي هذه المعاناة.