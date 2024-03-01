أصوات انفجارات عنيفة تدوي في مدينة بانياس وضواحيها

محافظة طرطوس: هزت 3 انفجارات عنيفة مدينة بانياس وضواحيها على الساحل السوري فجر اليوم، وانتشرت حالة من الرعب بين المديين نتيجة أصوات الانفجارات العنيفة التي لا تزال مجهولة حتى اللحظة.

واستهدفت مسيّرة إسرائيلية أمس شاحنة تابعة لحزب الله اللبناني في ريف القصير على الحدود السورية اللبنانية مما أدى لمقتل عنصر.

واستهدفت الضربات الجوية الإسرائيلية بـ 3 صواريخ موقع تابع للدفاع الجوي والرادرات بالقرب من مشروع دمر على بعد 4 كم عن توسع المشروع في محيط العاصمة دمشق، وانطلقت الدفاعات الجوية محاولة التصدي للصواريخ الإسرائيلية إلا أن الصواريخ وصلت أهدافها.