أضرار مادية جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة رأس العين (سري كانييه) شمالي الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجار عبوة ناسفة في مدينة رأس العين(سري كانييه) الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية في ريف الحسكة الشمالي، ضمن منطقة “نبع السلام”، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات فقط.

وشهدت منطقة رأس العين (سري كانييه) الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، في ال 27 من سبتمبر المنصرم، استياءًا شعبياً متصاعداً على خلفية الفوضى والفلتان الأمني المسيطر على المنطقة من استهدافات وتفجيرات وخطف وقتل، في ظل تقاعس الفصائل وانشغالها ببمارسة الانتهاكات بحق من تبقى من أهل المنطقة، يأتي ذلك بعد التفجير الأخير الذي شهدته المنطقة الصناعة جنوب مدينة رأس العين.

وكان المرصد السوري رصد، انفجاراً عنيفاً على المدخل الجنوبي لمدينة رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف الحسكة، نتيجة سيارة مفخخة انفجرت عند مجمع حديد الخردة في منطقة الصناعة بمدينة رأس العين، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية، بالإضافة لأضرار مادية في موقع التفجير.