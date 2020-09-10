أضرار مادية في انفجار جديد استهدف مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة الأتراك والفصائل شمال غرب حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، انفجار عبوة ناسفة بسيارة مركونة في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الغربي، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري نشر قبل أيام، أن انفجاراً هز بلدة الغندورة الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، بريف حلب الشمالي الشرقي، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم السبت عند أطراف البلدة، بسيارة لأشخاص يعملون ضمن المعبر مع “الجبهة الشامية”، ما أدى لمقتل شخصين وإصابة آخر بجراح.

ونشر المرصد السوري في 24 أغسطس/آب المنصرم، أصدر “الفيلق الثالث” التابع لـ”الجيش الوطني” الموالي لأنقرة، تعميما لجميع التشكيلات العسكرية المنضوية تحت رايته، بنقل جميع المقرات العسكرية من داخل الأحياء السكنية في مدينة عفرين إلى خارجها خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ إصدار التعميم الذي حصل المرصد السوري على نسخة منه، وجاء فيه: إلى كافة التشكيلات العسكرية في الفيلق الثالث، يُطلب منكم إخراج كافة المقرات العسكرية التابعة لتشكيلات الفيلق الثالث من مدينة عفرين إلى خارجها خلال أسبوع من إصدار التعميم.