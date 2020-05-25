أضرار مادية في انفجار جديد ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل بريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: هز انفجار عنيف مناطق في الريف الشمالي لحلب ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، ناجم عن دراجة نارية مفخخة انفجرت على الطريق الواصل بين مدينتي اعزاز وعفرين شمال مدينة حلب، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري أشار قبل ساعات، إلى انفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة عسكرية على طريق ميدانكي شمال مدينة عفرين، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية، فيما أرسلت الفصائل الموالية لتركيا والشرطة العسكرية ارتالا إلى قرية سجو في ريف حلب الشمالي، تحسبا لوقوع اشتباكات جديدة بين مسلحي القرية وآخرين من تل رفعت.