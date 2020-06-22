أضرار مادية في انفجار جديد ضمن مناطق نفوذ “قوات سوريا الديمقراطية” غربي الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجاراً ضرب قرية السحل الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف الرقة الغربي، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت وسط القرية، ما أدى لأضرار مادية، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري أشار يوم أمس، إلى انفجار مجهول ضرب مستودع ذخيرة قديم كان يتبع لـ”قسد” في مدينة الرميلان شمال شرق الحسكة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، كما أصيب مدني يعمل سائقا لصهريج نفط بجروح، نتيجة انفجار عبوة ناسفة على “طريق الخرافي”، جنوب مدينة الشدادي بريف الحسكة الشرقي.