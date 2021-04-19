أضرار مادية في انفجار جديد ضمن مناطق نفوذ الفصائل وتحرير الشام في إدلب

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دوي انفجار ضمن مناطق نفوذ الفصائل وهيئة تحرير الشام في إدلب، وتحديداً على طريق إدلب-كفريا بالقرب من حاجز الرام العسكري، ويرجح أن الانفجار ناجم عن لغم انفجر بالمنطقة، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، فيما قالت مصادر أخرى أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة. وكان المرصد السوري رصد قبل أيام، انفجار ضمن مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة الفصائل وهيئة تحرير الشام، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة عند الكورنيش الشرقي للمدينة، ولا معلومات عن خسائر، يأتي ذلك في ظل استمرار مسلسل الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة “تحرير الشام” والفصائل.

وكان المرصد السوري أشار في 12 الشهر الجاري، إلى انفجار عبوة ناسفة قرب مقر المجلس المدني في بلدة الفوعة، شمال شرقي إدلب، دون تسجيل وقوع خسائر بشرية، ويعتبر الانفجار الثالث الذي يقع في المنطقة منذُ مطلع أبريل الجاري، حيث أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 6 أبريل/نيسان إلى أن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة في منطقة الفوعة الواقعة شمالي شرقي إدلب، مما إدى لإصابة شخص كان بداخل السيارة، دون معرفة إذا ما كان مدني أم عسكري.