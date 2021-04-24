أضرار مادية في انفجار جديد ضمن مناطق نفوذ قسد في دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم السبت، انفجار عبوة ناسفة بحافلة صغيرة لنقل الركاب عند دوار العتال الواقعة بأطراف مدينة البصيرة، الخاضغة لسيطرة قوات سوريا الدينقراطية، شرقي دير الزور، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

ورصد المرصد السوري أمس الجمعة، قيام مسلحين مجهولين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” باستهداف مبنى “بلدية الزر” التابعة لمجلس دير الزور المدني في ريف دير الزور الشرقي، وذلك بقذيفة “RBG”، الأمر الذي أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ونشر المرصد السوري يوم أمس الأول، أن مسلحين هاجموا بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، مقر قيادة البصيرة التابع لقوات سوريا الديمقراطية، شرقي دير الزور، ما أدى لمقتل أحد عناصر المقر وإصابة آخر بجراح، فيما تزامن الهجوم مع مداهمة قامت بها قسد وسط تحليق لمروحية تابعة للتحالف في الأجواء في البصيرة، إذ جرى مداهمة 3 منازل واقتحامها بعد تفجير الأبواب بصواعق، واعتقلوا 6 أشخاص، هم رجل و3 من أبناءه أحدهما طفل دون سن 18، ورجلان آخران، ولم ترد معلومات عن أسبات الاعتقال حتى اللحظة.