أضرار مادية في انفجار ضمن بلدة تل حلف الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لأنقرة بريف رأس العين

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد ظهر اليوم الخميس، انفجار عبوة ناسفة في بلدة تل حلف الواقعة بريف رأس العين (سري كانييه) الغربي، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية، وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، اقتتال مسلح جديد بين الفصائل الموالية لأنقرة ضمن مناطق غرفة عمليات “نبع السلام”، حيث دارت اشتباكات بين مجموعتين تابعتين لفصيل “شهداء السفيرة” بالقرب من الفرن الآلي ضمن مدينة رأس العين (سري كانيي)، ما أدى لسقوط جرحى، قبل أن يتدخل فصيل “درع الحسكة” لفض الاشتباكات وحل الخلاف، دون معلومات عن أسباب الاقتتال حتى اللحظة.

وكانت مدينة رأس العين قد شهدت توتراً بين فصيل “فرقة المعتصم” من جهة و”الشرطة المدنية” من جهة أُخرى، على خلفية قيام عنصر من “فرقة المعتصم” بإطلاق النار على عدة شبان في قرية “علوك غربي” بريف رأس العين، ما أدى لمقتل شاب من أبناء القرية أثناء محاولته سرقة دراجة نارية، وعقب الحادثة حشدت الشرطة المدنية قواتها في القرية التي وقعت بها الحادثة وامتدت إلى مدينة رأس العين في محاولة منها للضغط على “فرقة المعتصم” من أجل تسليم القاتل وإحالته للقضاء.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عناصر من “الجيش الوطني” الموالي لتركيا اعتقلوا فتاتين دخلوا مناطق “نبع السلام” قادمين من مدينة الحسكة إلى ريف الرقة ومنها إلى تركيا، حيث جرى اعتقالهم في تل أبيض ومن ثم اقتيادهم إلى جهة مجهولة.