أضرار مادية في انفجار عبوة ناسفة ضمن مبنى “دار المرأة” في بلدة السوسة شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، انفجار عبوة ناسفة، ضمن مبنى دار المرأة في بلدة السوسة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف ديرالزور الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية، حيث اقتصرت الأضرار على المادية.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية، اغتالا مواطناً يعمل في إحدى المنظمات الإنسانية، حيث كان يقود سيارته على أطراف قرية الدحلة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتله على الفور.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 578 شخصا.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 202 مدنيا، من بينهم 15 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 372 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.