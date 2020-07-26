أضرار مادية في انفجار لغم شرقي مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان ظهر اليوم الأحد، انفجار لغم أرضي على الطريق الواصلة بين تل حسين وكفرغان، عند الأطراف الشرقية لمدينة اعزاز الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد صباح أمس السبت، انفجار عبوة ناسفة على طريق الراعي في مدينة الباب شمال شرق حلب، ما أسفر عن إصابة شخص، بالإضافة لأضرار مادية، يأتي ذلك في ظل الفوضى المصحوبة بالفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب.