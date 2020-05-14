أضرار مادية في حي سكني إثر انفجار مواد متفجرة داخل منزل في مدينة بنش

أضرار مادية في حي سكني إثر انفجار مواد متفجرة داخل منزل في مدينة بنش

دوى انفجار في مدينة بنش شرق مدينة إدلب، ناتج عن مواد متفجرة داخل منزل، يقتنيها شاب يعمل في تصنيع مواد التفجير، ما تسبب بدمار المنزل ووقوع أضرار مادية في الحي.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 26 أبريل/نيسان الفائت، استشهاد مدني متأثرا بجراحه التي أصيب بها أمس، إثر انفجار ذخائر ومواد تفجير في منزل تاجر مواد متفجرة في بلدة الكستن غرب إدلب.

وكان المرصد السوري رصد، إصابة 6 مواطنين بجروح متفاوتة نتيجة الانفجار وسط حي سكني