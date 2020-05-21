أضرار مادية وجرحى من عناصر القوى الأمنية في اشتباكات مسلحة مع “القوات الرديفة” في مدينة حلب

أصيب عدد من عناصر القوى الأمنية التابعة للنظام بجروح بعضها خطيرة، إضافة إلى أضرار مادية في حي المارتيني بحلب، مساء اليوم، جراء هجوم مسلح لعناصر من “القوات الرديفة” التابعة لقوات النظام، أثناء محاولة منعهم من الخروج في ساعات تطبيق الحظر الجزئي في المدينة.

وكان شاب تعرض للخطف ، في 15 أيار /مايو، من قبل مسلحين اثنين على دراجة نارية في حي الميدان وسط مدينة حلب، واقتادوه إلى منطقة مهجورة وضربوه وسرقوا ما بحوذته، وطعنوه بأداة حادة بعد مقاومتهم، بينما تمكن من الهرب.