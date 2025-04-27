أطفال يُتركون للشارع والقدر.. المرصد السوري يوثق 11 حالة تخلي عن أطفال رضّع منذ بداية العام الجاري

في مشهد مؤلم يتكرر في سوريا ويعكس عمق المأساة الإنسانية المستمرة، يتزايد عدد الأطفال الذين يُرمى بهم من قبل ذويهم في أماكن لا تتساوى مع كرامة الإنسان.

منذ مطلع عام 2025، وثق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان ما لا يقل عن عشر حالات تخلي عن أطفال رُضع، بعضهم عُثر عليهم داخل حاويات للقمامة، أو في أكياس وحقائب، وأمام المساجد، وعلى قارعة الطرق، في مختلف مناطق البلاد، بغض النظر عن الجهة المسيطرة عليها.

هذه الحالات المفجعة، التي لا تمتّ إلى الإنسانية بأي صلة، باتت تمثل جرس إنذار لمجتمع أثقلته الحرب والفقر والتفكك، وسط غياب شبه تام للجهات المعنية في حماية هؤلاء الصغار الذين لم يختاروا مصيرهم.

وفيما يلي توزع الحالات كما وثقها المرصد السوري منذ بداية العام الجاري:

5- حالة ضمن مناطق سيطرة( الحكومة المؤقتة).

-2 حالة ضمن مناطق “الجيش االوطني”

-4 حالات ضمن مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” بينها جثة.

وفيما يلي التفاصيل منذ بداية العام الجاري:

–1نيسان،عثر أهالي على جثة رضيع حديث الولادة ملقاة على أحد الأرصفة، في مدينة الرقة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، في مشهد يعكس انعدام الإنسانية عند البعض.

–2،نيسان، عُثر على طفلة حديثة الولادة أمام باب جامع الكبير في مدينة بنش بريف إدلب، ومعها ورقة توضح سبب التخلي عنها، حيث جاء فيها أن أسرتها من النازحين ويعيشون في المخيمات، فتركوها أمام الجامع على أمل أن يتكفل بها أحد.

–26نيسان،عُثر على طفل حديث الولادة، مرمياً على باب أحد المساجد في قرية الحوايج بريف دير الزور الشرقي في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

–16آذار،عثر أهالي على طفل رضيع أمام أحد المساجد في بلدة تسيل بريف درعا الغربي، تخلى عنه ذوية لاسباب مجهولة.

–12آذار،عثر أهالي على رضيع حديث الولادة تخلى عنه ذويه لأسباب مجهولة، مرمي في شارع الرابطة بمدينة منبج في مناطق الفصائل الموالية لأنقرة.

–26شباط،عثر أهالي على طفل حديث الولادة أمام أحد المنازل في حي غويران في مدينة الحسكة، تخلى عنه ذوية لاسباب مجهولة.

–19آذار،عثر أهالي على طفل حديث الولادة تخلى عنه ذويه أمام مدخل بناء سكني في حي السريان الجديدة بمدينة حلب، ومن ثم تم تسليمه لمشفى الجامعة بالمدينة.

–7شباط،عثر الأهالي على طفل رضيع بالقرب من جامع الكبير في مدينة الرقة، حيث كان موضوعاً بمفرده أمام مدخل أحد الأبنية السكنية، فيما لم ترد تفاصيل أخرى حول الحادثة.

–26كانون الثاني،عثر على طفل رضيع بالقرب من جامع الأقرعي في مدينة إدلب، كان موضوعاً بمفرده وبرفقته رسالة توضح سبب ترك الطفل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها الأسرة

–18كانون الثاني،عُثر على طفلة مرمية على الأرض، في قرية دابق التابعة لمناطق درع الفرات بريف حلب، فيما لم ترد تفاصيل أخرى حول الحادثة.

–5كانون الثاني،عثرت عائلة في حي الميدان في دمشق على طفلة حديثة الولادة في الحي، دون وجود وثائق تدل على نسبها.