“أعادوهم دون ملابس بعد ضربهم وشتمهم”.. اعتداءات “الجندرما” التركية تتواصل بحق السوريين الذين يحاولون الوصول إلى تركيا

تتواصل اعتداءات قوات حرس الحدود التركية “الجندرما” بحق السوريين المحاولين الوصول إلى الأراضي التركية هرباً من واقع بلادهم الكارثي، حيث أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الجندرما التركية أعادت 5 شبان دخلوا خلسة إلى أراضيها بعد إلقاء القبض عليهم والتعرض لهم بالضرب والشتائم، ثم قاموا بإجبارهم على خلع ملابسهم بالكامل وإرجاعهم إلى إدلب، بعد أن دخلوا عبر مهربين إلى تركيا من ريف إدلب، يأتي ذلك بالتزامن مع تعميم في مناطق “نبع السلام” من قبل الفعاليات المحلية، فحواه تحذير المدنيين والعسكريين من الاقتراب من الحدود التركية وإلا سيتم التعرض له بالذخيرة الحية من قبل الجانب التركي.

المرصد السوري أشار قبل 3 أيام، إلى أن الرئيس التركي “أردوغان” اعتاد على الظهور بمظهر المساعد للشعب السوري واللاجئين السوريين، بينما تواصل قوات حرس الحدود التركي “الجندرما” عمليات قتل والاعتداء على السوريين الفارين من ويلات الحرب نحو أراضيها، حيث وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد شاب من أبناء بلدة نمر بمحافظة درعا، وذلك بعد تعرضه لإصابة برصاص عناصر “الجندرما” التركية خلال محاولته الدخول نحو أراضيهم من جهة ريف إدلب الشمالي، أمس الخميس، حيثُ نقل على إثر الإصابة إلى مشفى الريحانية في لواء اسكندرون “هاتاي” قبل أن يفارق الحياة اليوم متأثرًا بجراحه.

وبذلك يرتفع تعداد السوريين الذين قضوا على يد “الجندرما” التركية منذُ مطلع أيلول الحالي إلى4 وهم: رجلين اثنين، أحدهما من أبناء منطقة بقرص والآخر من منطقة الشميطية ضمن محافظة دير الزور، قضوا برصاص قوات حرس الحدود التركية “الجندرما”، خلال محاولتهما دخول الأراضي التركية بطريقة غير شرعية من منطقة شمال شرق سورية، وشاب من أبناء محافظة الحسكة وهو من قبيلة “النعيم”، قضى بعد إصابته بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر الحالي برصاص “الجندرما” التركية خلال محاولته دخول تركيا من جهة ريف رأس العين/سري كانيه، وشاب من أبناء بلدة نمر بمحافظة درعا، وذلك بعد تعرضه لإصابة برصاص عناصر “الجندرما” التركية خلال محاولته الدخول نحو أراضيهم من جهة ريف إدلب الشمالي.

ليرتفع إلى 28 بينهم سيدة و6 أطفال، تعداد السوريين الذين قتلوا منذ مطلع العام 2021، برصاص قوات حرس الحدود التركي “الجندرما”، وذلك في محافظتي إدلب والحسكة خلال محاولتهم الدخول نحو الأراضي التركية.

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات “الجندرما” منذ انطلاق الثورة السورية إلى 487 مدني، من بينهم 88 طفلاً دون الثامنة عشر، و 45 مواطنة فوق سن الـ18.