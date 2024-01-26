أعدم ميدانياً من قبل خلايا “التنظيم”.. مقتل مدرس في بلدة بريف دير الزور الشرقي

أعدم ميدانياً من قبل خلايا “التنظيم”.. مقتل مدرس في بلدة بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: أعدم مدرس ميدانيا، في عملية جديدة نفذته أفراد خلية تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، في بلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي، حيث أقدموا على رميه بالرصاص المباشر، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وأحصى المرصد السوري 16 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 8 قتلى، هم 6 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، و1 من التنظيم، و1 مدني.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 12 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 2 من العسكريين و1 مدني.

– عمليتان في الحسكة أسفرت عن مقتل 2 من العسكريين.

– عملية في الرقة أسفرت عن مقتل 2 من العسكريين.

– عملية في حلب أسفرت عن مقتل 1 من التنظيم.