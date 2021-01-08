أعمال تخريبية تؤدي إلى قطع الكهرباء عن عدة قرى.. و”قسد” تداهم قرية لاعتقال أخوين في ريف دير الزور

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محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: فجر مجهولون عبوة ناسفة بأحد أعمدة التوتر العالي، في قرية جديد بكارة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن القرى التي تتغذى منه.

وفي سياق آخر، اعتقل عناصر “قسد” اخوين من أهالي بلدة الجزرة بريف دير الزور الغربي، وذلك خلال مداهمة البلدة، فجر اليوم، بتهمة استهداف حاجز لقوات “الدفاع الذاتي” قبل عدة أيام في الريف ذاته.

واستهدف مسلحون مجهولون بقذيفة “آربيجي”، مساء اليوم، مقراً لقوات سوريا الديمقراطية، في مستوصف بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، في حين دارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، بين عناصر المقر والمسلحين، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصر “قسد”.

وفي سياق ذلك، خرجت تعزيزات عسكرية من مدينة البصيرة بريف دير الزور إلى موقع الاشتباكات في بلدة الشحيل.

وفي سياق آخر، داهمت قوات سوريا الديمقراطية مدرسة “الشهيد خليل مدحان الخلف” في مدينة البصيرة واعتقلوا شبان نازحين يتخذون المدرسة مسكناً لهم، دون ورود تفاصيل إضافية.

وكان المرصد السوري قد وثّق مقتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية، اليوم، برصاص مسلحين مجهولين في قرية ضمان قرب مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.

ورصد المرصد السوري، اليوم أيضاً، إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين على عنصرين من قوات سوريا الديمقراطية في قرية زغير جزيرة بريف دير الزور الغربي، مما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر.