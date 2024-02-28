أفراد عصابة مسلحة يطعنون عدة أطفال ويختطفون أحدهم في بلدة بالريف الدرعاوي

محافظة درعا: أقدم أفراد عصابة مسلحة على طعن 6 أطفال أعمارهم قرابة 15 سنة في بلدة الشيخ سعد بريف درعا الغربي واختطفوا أحدهم بعد أن تعرف على أحد أفراد العصابة آنفة الذكر ولا يزال مصيره مجهولاً حتى اللحظة لأسباب مجهولة حتى اللحظة، وسط حالة من الاستنفار لأهالي البلدة في الساعات المتأخرة من ليل الثلاثاء – الأربعاء، في حين تم نقل المصابين إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 42 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 57 شخصا، هم:

– 8 من المدنيين بينهم سيدتين و3 أطفال

– 24 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 4 من المتهمين بترويج المخدرات

– 2 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 10 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 7 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 مجهول الهوية