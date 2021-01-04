أكثر من 100 ضربة جوية خلال الـ48 ساعة الفائتة..وقوات النظام تواصل عمليات التمشيط والبحث عن عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”

نفذت الطائرات الحربية الروسية أكثر من 100 غارة جوية خلال الـ48 ساعة الفائتة، استهدفت تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية، تزامناً مع انتشار قوات برية تابعة للنظام والمسلحين الموالين لروسيا، على طريق الرقة-السلمية في بادية حماة.

وتواصل قوات النظام أعمالها في تمشيط البادية السورية الممتدة من ريف حماة الشرقي وصولاً إلى محافظتي الرقة ودير الزور شمالاً، وسط ظروف صعبة ومواجهات واشتباكات عنيفة مع عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وكان عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” قد استهدفوا، أمس، حافلة وسيارات وصهاريج وقود على طريق دمشق-الرقة قرب منطقة وادي العزيب، ما أدى إلى مقتل 12 من قوات النظام، بالإضافة إلى 3 مواطنين بينهم طفلة، وإصابة أكثر من 16 شخص بينهم 4 مدنيين.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 30 ديسمبر/كانون الأول الفائت، كميناً محكماً لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، استهدف 3 حافلات مبيت تقل عناصر من المسلحين الموالين للنظام و”الفرقة الرابعة”، في بادية الشولا على طريق حمص-دير الزور، ما أدى إلى مقتل 39 عناصر وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.