أكثر من 130 بين قتيل وجريح من الضباط ذويهم في استهداف مسيرة لحفل تخرج بالكلية الحربية بحمص

ارتفع عدد القتلى الكلية الحربية ومحيطها بحمص إلى 11 بينهم سيدة وابنها الذي هو ضابط تخرج اليوم برتبة ملازم، كما أصيب 120 من الضباط وذويهم الذين كانوا في اتتظارهم عند بوابة “الكلية الحربية”، نتيجة استهداف مسيرات مجهولة للتجمعات بعد دقائق من انتهاء حفل التخرج، حيث تم نقلهم إلى المشفى العسكري في حمص، ومشفى الباسل، ومشفى النهضة، ومشفى الاهلية، ومشفى الرازي، وسط معلومات عن مفارقة بعضهم للحياة متأثرين بجراحهم.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أكدت مقتل 7 وإصابة أكثر من 20 ضابط من قوات النظام في حصيلة أولية بانفجار عنيف بمحيط الكلية الحربية بحمص، ناجم عن هجوم بطائرات مسيرة، خلال عرض تخريج الكلية الحربية، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى المشفى العسكري.

يشار إلى أن قوات النظام أجرت مراسم لتخريج الطلاب الضباط، بحضور قيادات “الجيش السوري” ووزير الدفاع.