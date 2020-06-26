أكثر من 15 آلية عسكرية تدخل منطقة “بوتين-أردوغان”.. وارتفاع عددها منذ وقف إطلاق النار إلى 4245

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، رتلا عسكريا للقوات التركية دخل من معبر كفرلوسين، يتألف من 15 مصفحة وشاحنات تحمل موادا لوجستية، اتجهت نحو النقاط التركية منطقة “بوتين-أردوغان”.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 4245 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 7580 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 11 ألف جندي تركي.