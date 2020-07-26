أكثر من 15 جريحا في انفجار أمام محل لتجارة الأسلحة وسط مدينة إدلب

محافظة إدلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: أصيب أكثر من 15 مواطنا بجروح متفاوتة نتيجة انفجار أمام محل تجاري لبيع الأسلحة، وسط سوق شعبي في شارع الجلاء بمدينة إدلب.

وتعطي هيئة تحرير الشام رخصا لنحو 20 محلا تجاريا في مدينة إدلب وحدها، تبيع الأسلحة والذخائر، غالبيتها وسط الأسواق والأحياء السكنية.

وكان المرصد السوري وثّق استشهاد مواطن وإصابة آخرين نتيجة إطلاق نار عشوائي، أثناء الاشتباكات بين هيئة تحرير الشام من جهة، ومطلوبين لها من جهة أخرى، في قرية تلعادة شمال إدلب قرب الحدود الإدارية لمحافظة حلب.