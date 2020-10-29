أكثر من 20  طائرة حربية روسية ومروحية قصفت مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية

تواصل قوات النظام والمسلحين الموالين لها وبدعم روسي تمشيط مناطق نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن البادية السورية في قطاعات حماة وحمص والرقة ودير الزور.

ورصد المرصد السوري، اليوم، نحو 20 طائرة حربية روسية وعدة طائرات مروحية تابعة للنظام، استهدفت مناطق بادية الرقة وريف حماة الشرقي.

وكان المرصد السوري، في 27 أكتوبر/تشرين الأول، استمرار العمليات العسكرية ضمن محاور عدة في البادية السورية، حيث تستمر الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة، وتنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة أخرى، على محاور بريف حماة الشرقي، بالتزامن مع قصف جوي متجدد من قبل الطيران الروسي وطيران النظام المروحي.