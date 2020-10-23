أكثر من 20 قتيلاً وجريحاً في قصف بصواريخ روسية شديدة الانفجار على سوق ومحطات تكرير النفط الخام ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا

قتل 3 وأصيب نحو 18 شخص بجروح وحروق متفاوتة، جراء استهداف سوق وحراقات بدائية للمحروقات في قرية الكوسا قرب مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

وكان المرصد السوري رصد، قبل قليل، انفجارات في ريف حلب الشمالي الشرقي، نتيجة صواريخ شديدة الانفجار أطلقتها القاعدة الروسية في “حميميم”، استهدفت سوق المحروقات وحراقات بدائية في قرية الكوسا قرب مدينة جرابلس، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى وأضرار مادية كبيرة.

وكان المرصد السوري رصد في نهاية العام 2019، غارات من طائرات حربية روسية، استهدفت حراقات النفط في كل من ترحين والكوسا وتل شعير بريفي جرابلس والباب شمال شرق حلب ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي الشرقي.

وجاءت الضربات الجوية بتنسيق مع الحكومة التركية، حيث قتل جراء الضربات تلك، 8 أشخاص مجهولي الهوية.