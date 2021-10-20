أكثر من 35 شهيداً وجريحاً في مجزرة ارتكبتها قوات النظام بقصف صاروخي على مدينة أريحا جنوبي إدلب

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في منطقة “خفض التصعيد”، مجزرة جديدة استفاق عليها أهالي وسكان محافظة إدلب، حيث استشهد وقضى 8 أشخاص كحصيلة أولية، بينهم طفلين اثنين وسيدة جراء قصف بري نفذته قوات النظام صباح اليوم الأربعاء، على مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، وجاء القصف أثناء توجه الأطفال إلى مدارسهم والبالغين إلى أعمالهم، كما أن عدد الشهداء والقتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 26 جريح كحصيلة أولية أيضاً، بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن شهداء آخرين.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى تجدد القصف الجوي الروسي بعد توقفه لأسبوع كامل، حيث شنت المقاتلات الروسية صباح اليوم 3 غارات جوية على الأقل، استهدفت خلالها محيط النقطة العسكرية التركية في البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وجرى الاستهداف على بعد أمتار من النقطة، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بقذائف “كراسنوبول” روسية الصنع، مناطق في سرجة وقوقفين بريف إدلب الجنوبي، وكفرتعال بريف حلب الغربي، ما أدى لمقتل مقاتل وإصابة 4 آخرين بجراح متفاوتة في قوقفين.