أكثر من 35 منظمة حقوقية وإعلامية وإنسانية ترشح المحامي والحقوقي السوري خليل معتوق المغيب في سجون النظام منذ 8 سنوات ونصف لجائزة “فرونت لاين”

عمدت أكثر من 35 منظمة حقوقية وإنسانية وإعلامية سورية، إلى ترشيح المحامي والمعارض السوري السيد خليل معتوق، لنيل جائزة فرونت لاين، الحقوقي البارز خليل معتوق الذي كان من أبرز الداعمين لحقوق الإنسان، مغيب قسرياً من قبل أجهزة النظام الأمنية منذ تشرين الأول/أكتوبر من العام 2012، 8 سنوات ونصف ولاتزال الشمس بعيدة عن إلقاء شعاعها على أحد أبرز المدافعين عن الحق الإنساني في العدالة والحرية والديمقراطية والمساواة، ولا يزال ظلام الديكتاتوريين واستبدادهم يتبدى في سماء معتقل المحامي البارز خليل معتوق.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، لطالما واكب وسلط الضوء منذ تأسيسه في العام 2006 وحتى يومنا هذا، قضية المغيبين قسرياً على الأراضي السورية، وذلك عبر تقارير ومعلومات موثقة، فسجون النظام السوري يتواجد ضمنها عشرات الآلاف من المعتقلين والمغيبين قسرياً، لمعارضة ذلك النظام القمعي ومطالبتهم بالحرية والعدالة، وعليه فإن المرصد السوري يجدد مطالبه للجهات الدولية للضغط على النظام السوري لكشف مصير المعتقلين والمغيبين قسرياً ومن ضمنهم السيد خليل معتوق وعبد العزيز الخيِّر وفاتن رجب وحسين عيسو ورجاء الناصر وأنس الشغري وغيرهم الكثير من السوريين.