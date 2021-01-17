أكثر من 40 غارة جوية روسية تستهدف مثلث حلب-حماة-الرقة.. تزامنا مع استمرار عمليات التمشيط لتأمين طريق ديرالزور-حمص

تواصل طائرات حربية روسية تحليقها في أجواء البادية السورية، وسط ضربات جوية مستمرة على مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مثلث حلب- حماة – الرقة، حيث رصد المرصد السوري تنفيذ تلك الطائرات لأكثر من 40 غارة جوية منذ ما بعد منتصف الليل وحتى اللحظة، وعلى صعيد متصل تواصل قوات النظام والدفاع الوطني، وقوات الفيلق الخامس ولواء القدس الموالين لروسيا، عمليات تمشيط البادية بين دير الزور وحمص، وذلك لتأمين الطريق الواصل بين المحافظتين.

ونشر المرصد السوري أمس، أن قوات مشتركة من “لواء القدس والفيلق الخامس” الموالين لروسيا وميليشيا الدفاع الوطني، بدأت صباح اليوم السبت، بحملة أمنية جديدة ضمن البادية السورية، وذلك بهدف تأمين طريق دير الزور – حمص بعد تصاعد نشاط تنظيم “الدولة الإسلامية” هناك عبر كمائن كثيرة تسببت بمقتل وجرح العشرات، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن عمليات التمشيط بدأت انطلاقاً من كباجب والشولا غربي دير الزور وصولاً إلى السخنة، وسط مشاركة جوية من قبل مروحيات روسية بعمليات التمشيط.

وكان تنظيم “الدولة الإسلامية” نفذ كميناً محكماً في 30 من الشهر الفائت، استهدف 3 حافلات مبيت تقل عناصر من المسلحين الموالين للنظام و”الفرقة الرابعة”، في بادية الشولا على طريق حمص – دير الزور، ما أدى إلى مقتل 39 عناصر وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، بينما استهل التنظيم العام الجديد بكمين آخر نفذه يوم أمس، عبر استهدافه لحافلة وسيارات وصهاريج وقود على طريق دمشق – الرقة قرب منطقة وادي العزيب، الأمر الذي أدى إلى مقتل 12 من عناصر قوات النظام والمليشيات الموالية لها، بالإضافة لاستشهاد 3 مدنيين بينهم طفلة.