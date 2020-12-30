أكثر من 50 آلية تركية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية تدخل منطقة “بوتين – أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان فجر اليوم الأربعاء، دخول رتل تركي جديد إلى الأراضي السورية، حيث دخلت أكثر من 50 آلية من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمالي إدلب، يضم مدرعات وشاحنات محملة بكتل اسمنتية ومعدات عسكرية ولوجستية، حيث اتجه نحو النقاط التركية المنتشرة بريف إدلب الجنوبي.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7795 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 11130 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.