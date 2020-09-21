أكثر من 50 شاحنة لـ”التحالف الدولي” تدخل شمال شرق سوريا نحو قواعدها في محافظة الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قافلة تضم نحو 60 شاحنة محملة بالمواد اللوجستية والعسكرية، دخلت من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، نحو القامشلي، ومن ثم اتجهت نحو قواعد “التحالف الدولي” في محافظة الحسكة.

وكان المرصد السوري قد نشر في 12 سبتمبر، استقدمت قوات “التحالف الدولي” قافلة تضم عشرات الشاحنات تحمل مواد لوجستية وسيارات رباعية الدفع وآليات هندسية ومواد اسمنتية.

وتتألف القافلة مما يزيد عن 50 شاحنة، دخلت من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، واتجهت نحو قواعد “التحالف الدولي” في ريف محافظة الحسكة.