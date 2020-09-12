أكثر من 50 شاحنة لـ”التحالف الدولي” تدخل شمال شرق سوريا نحو قواعدها في ريف الحسكة

استقدمت قوات “التحالف الدولي” قافلة تضم عشرات الشاحنات تحمل مواد لوجستية وسيارات رباعية الدفع وآليات هندسية ومواد اسمنتية.

وتتألف القافلة مما يزيد عن 50 شاحنة، دخلت من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، واتجهت نحو قواعد “التحالف الدولي” في ريف محافظة الحسكة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 29 آب الفائت، دخول نحو 50 شاحنة لـ”التحالف الدولي” من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق.

وتحمل الشاحنات موادا لوجستية ومعدات عسكرية، توجهت إلى قاعدة تل بيدر في ريف الحسكة الشمالي الغربي.