أكثر من 60 آلية تركية تدخل منطقة “بوتين – أردوغان”.. وارتفاع عددها منذ وقف إطلاق النار إلى 6205

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول رتل تركي نحو منطقة “خفض التصعيد”، حيث دخلت أكثر من 60 آلية معظمها شاحنات مغلقة وناقلات جنود ومصفحات عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمالي إدلب واتجهت نحو النقاط التركية ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 6205 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 9540 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 12800 ألف جندي تركي.