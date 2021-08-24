أكثر من 75 يومًا على احتجاز ممثل “الإدارة الذاتية” في إقليم كردستان العراق.. و”الممثلية” تحمل السلطات مسؤولية حياته

أكثر من 75 يومًا على احتجاز ممثل “الإدارة الذاتية” في إقليم كردستان العراق.. و”الممثلية” تحمل السلطات مسؤولية حياته

لا يزال ممثل “الإدارة الذاتية” في أربيل، السوري جهاد حسن، محتجزًا لدى السلطات في إقليم كردستان العراق، وسط تدهور حالته الصحية.

وكانت سلطات إقليم كردستان العراق قد اعتقلت جهاد حسن في 10 يونيو/ حزيران الفائت، أثناء توجهه إلى مطار أربيل مع عضوين من مكتب العلاقات في حزب الاتحاد الديمقراطي، في حين أفرجت السلطات عن عضوي مكتب العلاقات في حزب الاتحاد الديمقراطي في 29 تموز الفائت، وذلك بعد 50 يومًا من اعتقالهم، بينما لا يزال جهاد حسن موقوفًا منذ 76 يومًا دون الإفصاح عن أسباب اعتقاله.

وأفادت ممثلية “الإدارة الذاتية”، في 2 آب الجاري، بِتلقيها معلومات حول تدهور الحالة الصحية لممثلها المحتجز، وحملت الحزب الديمقراطي الكردستاني المسؤولية الكاملة حيال حياته.

ويعد اعتقال السياسيين والدبلوماسيين دون وجود حجة أو إدانة واضحة ضدهم، خرقًا للأعراف الدبلوماسية الدولية، وفي حال تم اعتقالهم يتم إبلاغ مرجعياتهم بذلك، ليتم سحبهم أو استبدالهم.