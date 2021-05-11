أكثر من 80 عائلة متواجدة في مخيم “الهول” من أبناء دير الزور يستعدون للخروج من المخيم اليوم

أكثر من 80 عائلة متواجدة في مخيم “الهول” من أبناء دير الزور يستعدون للخروج من المخيم اليوم

أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن إدارة مخيم “الهول” بريف الحسكة، تستعد لإخراج 83 عائلة اليوم بنحو 271 شخص، جلهم من أبناء محافظة دير الزور، وذلك ضمن مبادرة مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” لإفراغ مخيم “الهول” من السوريين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد نشر في 18 آذار/مارس، محافظة أن إدارة مخيم الهول بريف الحسكة أخرجت مايزيد عن 261 ينحدرون من محافظة دير الزور، حيث وصلت السيارات التي تنقل هؤلاء إلى بلدة الصور، مساء اليوم، فيما تفرقت العائلات كل إلى منطقته في ريف دير الزور.