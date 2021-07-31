ألبانيا تستعيد 5 نساء و14 طفلا من مخيم الهول في سوريا

أعلنت ألبانيا أنها ستستعيد 5 نساء و14 طفلا من مخيم الهول في سوريا، على صلة بألبان انضموا إلى الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق.

وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما بعد لقائه مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم في بيروت: “الخبر السار هو أن 14 طفلا وخمس نساء نقلوا من معسكر الجحيم.. أنا هنا لأصطحب الأطفال والنساء وأعيدهم إلى الوطن غدا”.

وأشار إلى أن “وزارة الداخلية الألبانية ومؤسسات استخباراتية أخرى تتعاون بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية بشأن إعادة اللاجئين”.

وتابع: “سنبذل قصارى جهدنا لإعادتهم إلى وطنهم حتى آخر ألباني”.

المصدر: “روسيا اليوم”