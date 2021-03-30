ألمانيا تتعهد بتقديم 1.7 مليار يورو للسوريين

تعهدت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، بتقديم أكثر من 1.7 مليار يورو لمساعدة سوريا التي تمزقها حرب مدمرة منذ عشر سنوات، كما أعلن وزير الخارجية هايكو ماس خلال مؤتمر دولي للمانحين برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتهدف النسخة الخامسة من «مؤتمر بروكسل من أجل سوريا» إلى مساعدة دول الجوار التي استقبلت ملايين اللاجئين السوريين، وهي لبنان والأردن وتركيا على وجه الخصوص. ودعت الأمم المتحدة إلى تقديم تبرعات لا تقل عن 10 مليارات دولار (8.5 مليار يورو) لهذا الغرض، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

المصدر: الشرق الاوسط