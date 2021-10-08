ألمانيا تعلن عن مساعدات إضافية للأردن وسوريا والمنطقة

أعلنت ألمانيا تقديم تمويل إنساني إضافي للأردن وسوريا والمنطقة بمقدار 71 مليون يورو منها 45 لتغطية احتياجات اللاجئين والدول المضيفة.

جاء الإعلان من الأردن، بعد لقاء ضم وزير الدولة في وزارة الخارجية الاتحادية الألمانية نيلز أنين، مع الممثل القُطري للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دومينيك بارتش في عمان، اليوم الأربعاء.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية فقد بحث اللقاء وضع اللاجئين في الأردن والمساعدات الضرورية التي قدمتها المفوضية وشركاء المساعدة الإنسانية الآخرين لمن هم بحاجة للمساعدة كجزء من الاستجابة الإقليمية لسوريا.

ونقلت “بترا” عن الوزير الألماني: “يسعدني أن أعلن، اليوم، بأن ألمانيا تقدم 71 مليون يورو أخرى لمن هم بحاجة للمساعدة في سوريا والمنطقة بأسرها”.

وأوضح أنين في تصريحات صحافية عقب اللقاء أن استخدام الجزء الأكبر من الأموال سيجري “من قبل شركائنا كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والذين سيحصلون على 45 مليونا من أصل 71 مليون يورو، لتغطية الاحتياجات العاجلة للاجئين والمجتمعات المضيفة بما فيها الأردن”. ومنها تقديم المساعدة النقدية وكذلك الرعاية الصحية الأساسية والمأوى.

وقال الوزير الألماني إن “الشعب الأردني أظهر تضامنا هائلا مع اللاجئين السوريين، إذ استقبلوا 660 ألف لاجئ سوري مسجل ممن أجبروا على مغادرة بلدهم”.

وأضاف أنه “وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي الصعب في الأردن والآثار الناتجة عن جائحة كورونا ، فإن مجتمعات اللاجئين هذه بحاجة أيضا إلى مزيد من الدعم”.

المصدر: روسيا اليوم

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