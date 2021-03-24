ألمانيا.. توقيف امرأة مشتبه بانتمائها لـ “داعش” في مطار برلين

أعلنت النيابة العامة الألمانية، اليوم الأربعاء، عن توقيف امرأة في مطار مطار برلين براندنبورغ الدولي يشتبه بانتمائها إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.

وذكرت النيابة العامة أن عملية التوقيف نفذت على يد أفراد شرطة ولاية شليسفيش هولشتاين، وأن المواطنة الألمانية “شتيفاني. أ” “يشتبه بانتمائها إلى تنظيم إرهابي أجنبي في حادثين اثنين”، إضافة إلى اشتباهها “بانتهاك واجبات الوالدين والأوصياء وارتكاب جرائم حرب”.

ووفقا للتحقيق ففي صيف 2016 غادرت “شتيفاني. أ” مع ابنها البالغ 15 عاما من عمره إلى سوريا حيث كان زوجها يقاتل لصالح تنظيم “داعش”. وفي سوريا انضمت “شتيفاني” إلى صفوف التنظيم وأرسلت ابنها – بموافقة زوجها – إلى أحد معسكرات التنظيم. وشارك الفتى في معارك حتى قتل في مارس 2018.

ومن المقرر أن تمثل الموقوفة في 25 مارس أمام المحكمة التي ستبت في في إجراء الوقائي اللازم اتخاذه في شأنها.