ألمانيا: محاكمة سوريَّين في مارس بتهمة ارتكاب جرائم حرب

من المنتظر أن تبدأ في مارس (آذار) المقبل، محاكمة رجلين سوريين أمام المحكمة العليا في مدينة دوسلدورف غرب ألمانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وأعلنت المحكمة، اليوم (الاثنين)، أن الادعاء العام كان قد حرك دعوى قضائية ضد الرجلين للاشتباه بمشاركتهما في 2012 في شنق ضابط من قوات المعارضة السورية.

وأوضحت المحكمة أنها قبلت الدعوى في قضية أمن دولة وستبدأ المحاكمة في الرابع من الشهر المقبل، حيث يواجه الرجلان اتهامات من بينها ارتكاب جريمة حرب في سوريا، وستتضمن المحاكمة 17 جلسة أخرى حتى مايو (أيار) المقبل.

وكانت السلطات الألمانية قد ألقت القبض على الرجلين في يوليو (تموز) 2020 بمدينتي إيسن غرب ألمانيا وناومبورغ بولاية سكسونيا آنهالت شرق ألمانيا، ويقبع الرجلان منذ ذلك التاريخ في الحبس الاحتياطي.

وذكرت المحكمة أن عُمر المتهم الذي كان يقيم مؤخراً في إيسن، يبلغ 35 عاماً فيما يبلغ عُمر المتهم الآخر 43 عاماً.

وبحسب الادعاء، يُعْتَقَد أن الرجلين اقتادا الضابط المكبل والذي تعرض لأذى شديد إلى المشنقة وتولى أحدهما الحراسة، فيما تولى الآخر التصوير والتعليق على إطلاق الأعيرة النارية للأغراض الدعائية.

المصدر:الشرق الاوسط