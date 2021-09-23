أمير “القاعدة” في سوريا يلمح إلى احتمالية القتال ضد “تحرير الشام”

رسالة جديدة صادرة عن أمير تنظيم حراس الدين “أبي همام الشامي” ماذا فحواها؟

“الشامي” : إن قيادة هيئة تحرير الشام تتهرب من اللجوء لـ”محكمة شرعية مستقلة”

قائد تنظيم حراس الدين: التنظيم تفرغ للعمل الأمني (الإرهابي) داخل مناطق سيطرة النظام السوري

نشرت منصات تابعة لتنظيم حراس الدين، فرع القاعدة في سوريا، رسالة جديدة صادرة عن “أبي همام الشامي“، أمير التنظيم، حول الخلافات مع هيئة تحرير الشام التي تحتل إدلب السورية (شمال البلاد).

وقال “الشامي” إن قيادة هيئة تحرير الشام تتهرب من اللجوء لـ”محكمة شرعية مستقلة”، لكي لا تقر بأخطائها في ملاحقة واعتقال كوادر تنظيم حراس الدين واستيلائها على أسلحته الثقيلة، مضيفًا أن إعلام الهيئة الرسمي والمناصر (الرديف) أطلق حملة ضد “حراس الدين”، منذ نشره بيانه الأول في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأوضح أمير تنظيم حراس الدين أن تنظيمه يحتكم في خلافاته الداخلية السابقة، إلى عدد من المنظرين المحسوبين على القاعدة من بينهم المصري هاني السباعي المقيم في لندن، إضافةً لقيادة تنظيم القاعدة، ويلتزم بالتوجيهات الصادرة له منهما.

وألمح “الشامي” إلى أن نهج هيئة تحرير الشام الحالي، يجعلها ضمن دائرة “الطائفة الممتنعة عن حكم الشريعة بشوكة، مستدلًا بفتوى سابقة أصدرها الشرعي العام للهيئة “عبد الرحيم عطوان” ضد تنظيم داعش، إبان الشقاق الجهادي بينه وبين جبهة النصرة (نواة هيئة تحرير الشام) في عام 2014.

المصدر: أخبار الآن

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