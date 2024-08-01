أم وأولادها ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان.. وارتفاع عدد الضحايا منذ حرب غزة إلى 19 سوري بينهم 8 أطفال

أم وأولادها ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان.. وارتفاع عدد الضحايا منذ حرب غزة إلى 19 سوري بينهم 8 أطفال

يلاحق الموت أبناء سورية في أماكن لجوئهم في لبنان، بعد أن هربوا من ويلات الحرب باحثين عن ملاذ آمن.

وفي سياق ذلك، استشهدت سيدة و3 من أولادها (بالغ وطفلين) من اللاجئين السوريين، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة شمع جنوب لبنان اليوم.

ليرتفع بذلك، عدد الشهداء السوريين في لبنان منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، إلى 19 بينهم، سيدة و8 أطفال، وإصابة 6 آخرين.

تفاصيل الشهداء والجرحى السوريين في لبنان:

–1 آب، استشهد 4 لاجئين سوريين(أم وأولادها)، بغارة جوية إسرائيلية على بلدة شمع جنوب لبنان.

– 31 تموز، استشهد لاجئ سوري وأصيب آخر بجروح، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في بلدة كفررمان جنوب لبنان.

–20 تموز، أصيب 4 أطفال من الجنسية السورية بجروح متفاوتة، نتيجة استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في منطقة برج الملوك جنوب لبنان.

– 17 أيار: قتل أب سوري و3 من أطفاله نتيجة غارة جوية إسرائيلية في بلدة النجارية قرب صيدا اللبنانية

–16 تموز، استشهد 5 سوريين بينهم 3 أطفال، بضربات جوية إسرائيلية على لبنان، حيث استشهد 3 أطفال من أبناء عفرين بغارة إسرائيلية، استهدفت أرضا زراعي في بلدة أم التوت، كما استشهد شابان باستهداف طائرة مسيرة، لدراجة نارية على طريق كفرتبنيت – الخردلي.

– 10 شباط: قتل شاب سوري نتيجة استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة داخل بلدة جدرا جنوب لبنان.

– 24 آذار: مقتل سوري جراء استهداف سيارة بغارة جوية إسرائيلية في بلدة الصوبري في البقاع الغربي

– 13 آذار : قتل مواطن سوري أثناء تنفيذ غارة جوية إسرائيلية وقتلها القيادي في “القسام” هادي مصطفى في بلدة صور

– 20 كانون الأول 2023: استشهد طالب جامعي سوري يدرس ويعمل على توصيل البيتزا بغارة جوية إسرائيلية جنوب لبنان.

– 5 كانون الأول 2023: قتل عامل سوري وأصيب 2 من أفراد عائلته بقصف إسرائيلي استهدف مكان عمله في مزرعة لتربية الدواجن بين بلدة أرنون ومجرى الخردي جنوب لبنان

ويشار، بأن قرية مجدل شمس الواقعة في الجولان السوري المحتل شهدت وقوع مجزرة مروعة استشهد فيها 12 مدنياً غالبيتهم الساحقة من الأطفال، حيث تبادل كلاً من إسرائيل و”حزب الله” اللبناني الاتهامات بالوقوف خلفه.

يدعو المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى ضرورة حماية اللاجئين السوريين في لبنان، الذين اختاروا هذا البلد ملاذًا آمنًا لهم من ويلات القصف والتعذيب في سجون النظام. ويطالب المرصد بإبعاد هؤلاء اللاجئين عن تداعيات النزاعات العسكرية التي تشهدها لبنان، من أجل ضمان سلامتهم وأمنهم.